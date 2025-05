Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit Gesuchter in Neuenburg am Rhein festgenommen

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein durch Frankreich zum Zwecke der Auslieferung mit einem Europäischen Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger ist bei der Einreise am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke festgenommen worden. Der Mann versuchte mit einem gefälschten Ausweis einzureisen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den rumänischen Staatsangehörigen am Dienstag (27.05.2025) bei der Einreise aus Frankreich kommend. Die zur Kontrolle ausgehändigte Identitätskarte stellte sich als Fälschung heraus. Da die Person auch keine Fahrerlaubnis besaß und das mitgeführte Kraftfahrzeug nicht versichert war, endete die Reise auf dem Bundespolizeirevier in Freiburg im Breisgau. Die Überprüfung der Fingerabdrücke des Mannes ergab eine Ausschreibung aufgrund eines Auslieferungserlasses der französischen Behörden. Das Festnahmeersuchen besteht aufgrund des Verdachts von Betrugs- und Fälschungsdelikten. Der Gesuchte wurde vorläufig festgenommen und nach Erlass einer Festhaltanordnung durch das Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort wartet der Mann nun auf die Entscheidung über die Auslieferung. Die Bundespolizei leitete wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Versicherungsschutz, Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell