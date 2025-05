BPOLI-WEIL: Gesuchter fährt ohne Fahrschein und muss ins Gefängnis

Weil am Rhein (ots) - Mit einer verbotenen Waffe im Kofferraum wurde ein 34-Jähriger bei der Einreise aus Frankreich in Weil am Rhein durch die Bundespolizei kontrolliert. Folge: Strafanzeige und Sicherstellung. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den französischen Staatsangehörigen am Mittwochnachmittag (21.05.25) bei der Einreise aus Frankreich am Grenzübergang Palmrainbrücke. Bei der Durchsuchung des ...

mehr