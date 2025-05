BPOLI-WEIL: Verbotene Schleuder sichergestellt

Breisach am Rhein (ots) - Ein seit zwei Jahren mit Haftbefehl gesuchter Mann ist bei der Einreise aus Frankreich festgenommen worden. Er verbüßt nun eine mehrmonatige Freiheitsstrafe. Am Dienstag (20.05.2025) geriet der bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige am Grenzübergang in Breisach am Rhein in die Kontrolle der Bundespolizei. Eine Überprüfung ergab, dass ...

mehr