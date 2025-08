Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schilder beschmiert - Brand von Strohballen

Vogelsbergkreis (ots)

Schilder beschmiert

Lautertal. Am Donnerstag (31.07.), gegen 22.45 Uhr, beschmierten zwei männliche Unbekannte in der Schottener Straße in Engelrod verschiedene Straßenschilder mit gold/schwarzer Farbe und flüchteten anschließend mit einem Roller vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: männlich, schwarze Haare, schwarze Kleidung, jugendliches Erscheinungsbild. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand von Strohballen

Schwalmtal. An einem abgeernteten Getreidefeld am Radweg R 4 in der Nähe der Reuterser Straße in Hegersdorf kam es in der Nacht auf Donnerstag (31.07.) zum Brand von mehreren Strohballen. Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag (31.07.), gegen 4 Uhr, kam es zum Brand eines Strohballens in einer Feldgemarkung nahe der Straße Am Ritterberg im Ortsteil Maar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt. Ob die beiden Brände aufgrund der örtlichen Nähe in Verbindung stehen ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Eine Brandstiftung kann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

