Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Presseeinladung: Gemeinden werden von Altverbindlichkeiten entlastet

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am Dienstag mehrere Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden an Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.

In Wolgast übergibt er dem Bürgermeister der Stadt Wolgast Martin Schröter einen Zuwendungsbescheid zur Entlastung von Wohnungsbaualtschulden in Höhe von ca. 7,3 Millionen Euro.

Termin: Dienstag, 22. April 2025, 9.30 Uhr

Ort: Stadtverwaltung Wolgast, Burgstr. 6, 17438 Wolgast

Danach erhält das Amt Züssow mehrere Zuwendungsbescheide zur Entlastung von Wohnungsbaualtschulden für die Gemeinden Groß Kiesow in Höhe von mehr als 160.000 Euro, Gribow in Höhe von fast 86.000 Euro, Karlsburg in Höhe von gut 652.000 Euro sowie zwei Bescheide für die Gemeinde Züssow über fast 29.000 Euro und mehr als 222.000 Euro.

Termin: 11 Uhr

Ort: Freiwillige Feuewehr Karlsburg, Greifswalder Str. 10, 17495 Karlsburg

In Neuenkirchen übergibt Christian Pegel im Anschluss Vertretern des Amtes Landhagen Zuwendungsbescheide für die Gemeinden Dargelin in Höhe von ca. 136.700 Euro und Levenhagen über fast 120.00 Euro.

Termin: 15 Uhr

Ort: Amt Landhagen, Theodor-Körner-Straße 36, 17498 Neuenkirchen

Zuletzt macht der Minister Station in Lubmin und übergibt Vertretern des Amtes die Zusage zur Entlastung von Wohnungsbaualtschulden für die Gemeinden Hanshagen von mehr als 87.000 Euro, an Katzow in Höhe von gut 116.000 Euro, Neu Boltenhagen in Höhe von fast 173.000 Euro, an Kemnitz über ca. 82.000 Euro sowie Lubmin in Höhe von mehr als 183.000 Euro

Termin: 16.30 Uhr

Ort: Amt Lubmin, Geschwister-Scholl-Weg 15, 17509 Lubmin

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell