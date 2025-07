Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung auf Gerstenfeld

Greiz (ots)

Leiningen-Steinermühle. Am frühen Mittwochmorgen (02.07.2025) kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Brand auf einem Gerstenfeld vor dem Ortseingang Leiningen. Nach derzeitigen Erkenntnissen legte ein bislang unbekannter Täter auf einem angrenzenden Feld Brandbeschleuniger aus und entzündete diesen. In der Folge gerieten circa 5000 Quadratmeter Feld in Brand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden, sodass glücklicherweise keine Personen verletzt oder Gebäude beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Der Täter entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0171049/2025) (SR)

