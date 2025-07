Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach beschuldigter Person wegen Taschendiebstahls aus dem Jahr 2023

Bereits im Jahr 2023 befand sich der mittlerweile 93-Geschädigte am 02.08. in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr im Einkaufsmarkt in der Dornaer Straße in Gera. Begleitet wurde er von seiner Tochter. Als man gemeinsam an der Kasse ankam, bemerkte man, dass sich die Geldbörse des 93-Jährigen nicht mehr in der Umhängetasche befand. Die nun 64-jährige Tochter des Geschädigten erstatte umgehend Anzeige bei der Polizei. In der Geldbörse befanden sich mehrere persönliche Karten und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Geraer Polizei liegen nunmehr Überwachungsbilder der beschuldigten Personen vor. Auf diesen ist eine weibliche Person im Bereich der Obst- und Gemüseabteilung zu sehen, welche in die Umhängetasche des Geschädigten griff. Die Frau hat ein scheinbares Alter von circa 35 bis 40 Jahren, eine schlanke Gestalt und ist komplett schwarz gekleidet. Zudem trug sie ihre Haare hochgebunden mit einer Kappe als Kopfbedeckung. Auch sieht man ein Schaltuch um ihren Hals. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur der Person oder zu deren derzeitigen Aufenthalt geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 und unter Angabe der Bezugsnummer zu melden. (Bezugsnummer: 0200205/2023) (SR)

