Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vandalismus in Turnhalle

Gera (ots)

Gera. Zwischen dem 30.06.2025, 09:00 Uhr und dem 01.07.2025, 05:57 Uhr kam es in einer Turnhalle in der Saalfelder Straße zu erheblichen Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in das Objekt ein und beschädigten darin unter anderem Mobiliar- Auch wurde ein Feuerlöscher in den Räumlichkeiten entleert. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu möglichen Tätern liegen derzeit nicht vor. Daher bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Tathergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0168925/2025) (SR)

