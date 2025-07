Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw mit Stein beworfen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 30.06.2025 gegen 18:30 Uhr wurde in der Pausaer Straße ein fahrendes Fahrzeug durch faustgroße Steine aus einem Gebüsch heraus getroffen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Betrag. Die 34-jährige Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Daher werden Zeugen gebeten, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0168695/2025) (SR)

