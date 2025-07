Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstiftung in leerstehendem Gebäude

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 30.06.2025 gegen 22:40 Uhr kam es in einem leerstehenden Industriegebäude in der Zschernitzscher Straße zu starker Rauchentwicklung. Ein Zeuge meldete seine Beobachtungen und die Feuerwehr kam zum Einsatz. Vor Ort stellte sie brennende Dämmwolle und Blechteile fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass keine die Gebäudesubstanz nicht beschädigt und keine Personen verletzt wurden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen versuchter Brandstiftung. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Daher werden Zeugen gebeten, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0168673/2025) (SR)

