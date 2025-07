LPI-G: Einbruch in Firma

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am Abend des 28.06.2025 wurden am Alaunwerk / Panoramaweg eine Plexiglasscheibe sowie ein Metallschild durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an öffentlichem Eigentum ein - Bezugsnummer 0166951/2025. Zeugen werden gebeten sich unter der ...

