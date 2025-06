Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Regenbogenflaggen beschädigt

Gera (ots)

Gera: Am 27.06.2025 wurde festgestellt, dass am Veranstaltungszentrum in der Schlossstraße zwei angebrachte Regenbogenflaggen durch graue Farbe stark verschmutzt und beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen bisher unbekannte Täter. Der entstandene Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 zu melden. (Bezugsnummer 0166328/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell