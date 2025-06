LPI-G: Verfassungsfeindliche Parolen gerufen

Altenburg (ots) - Schmölln: Am 28.06.2025 in der Zeit zwischen 13:30 und 15:15 Uhr wurde ein am Kirchplatz abgestellter Pkw durch bislang unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Aus dem Fahrzeug wurden u.a. ein Mobiltelefon, ein Portemonnaie mit Ausweisdokumenten sowie ein individuell gestaltetes Brautgeschenk samt 200 Euro in Zwei-Euro-Münzen entwendet. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten ...

