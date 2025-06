Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeug beschädigt und Insassen beleidigt

Greiz (ots)

Weida: Am Abend des 27.06.2025 kam es auf der Liebsdorfer Straße zu einem Streit zwischen zwei männlichen Fußgängern (ca. 30 - 40 Jahre alt) und vier Fahrzeuginsassen (28 - 47 Jahre) eines PKW. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es zwischen den tatverdächtigen Fußgängern und den Fahrzeuginsassen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der weiteren Folge traten die unbekannten Täter an die Fahrzeugseite und warfen eine Glasflasche in die Heckscheibe des Fahrzeuges. Die Scheibe zerbrach, die Insassen wurden zum Glück nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 03661 / 621-0 zu melden - Bezugsnummer 0166401/2025. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell