LPI-G: Vereinsheim aufgebrochen

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 30.06.2025 gegen 18:30 Uhr wurde in der Pausaer Straße ein fahrendes Fahrzeug durch faustgroße Steine aus einem Gebüsch heraus getroffen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Betrag. Die 34-jährige Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise zu einem möglichen Täter liegen derzeit nicht vor. Daher werden Zeugen ...

