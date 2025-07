Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Gera (ots)

Gera-Hermsdorf. Am Dienstag, dem 01.07.2025, gegen 17:30 Uhr kam es in der Straße Am Steingarten zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer setzte sein Fahrzeug zurück und übersah dabei einen hinter ihm fahrenden 17-jährigen Mopedfahrer. Dieser stürzte durch die Kollision mit dem Anhänger und verletzte sich leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden am Zweirad im mittleren dreistelligen Bereich. (SR)

