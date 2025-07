Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Greiz (ots)

Seit dem 29.06.2025 gelten die Kinder Fabienne Herzog, Shari-Jiselle Herzog und Chanan-Saleh Herzog als vermisst. Aufgrund einer aktuellen Beschlusslage sind die drei in einer Jugendeinrichtung in Hohenleuben untergebracht. Zum benannten Datum entfernten sich die Geschwister zur Mittagszeit aus der Unterkunft und kamen nicht wieder zurück. Seither ist ihr Aufenthalt unbekannt. Es ist anzunehmen, dass sich die drei Personen mit ihren Eltern in unbekannte Richtung entfernten. Auch ein Aufenthalt im Ausland ist wahrscheinlich. Aufgrund der Beschlusslage ist eine Rückführung der Geschwister in die Jugendeinrichtung anzustreben.

Personenbeschreibungen:

Fabienne Herzog: - 12 Jahre - 158 cm groß - circa 45 kg - Dunkelblondes bis braunes Haar - schwarze Hose, schwarzes T-Shirt - lange, dunkle, offene Haare mit bunten Haarreifen

Shari-Jiselle Herzog - 16 Jahre - 158 cm groß - circa 55 kg - längere dunkle Haare - schwarzer Rock, schwarzes T-Shirt

Chanan-Saleh Herzog - 16 Jahre - 175 cm groß - circa 60 kg - kurze Haare - kurze Sporthose, schwarzes T-Shirt mit Aufdruck

Zeugen, welche Hinweise zu dem Aufenthalt der Kinder geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1565 unter Angabe der Bezugsnummer zu melden. (Bezugsnummer: 0167137/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell