POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kennzeichens

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montagabend (02.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall eines 18-jährigen Autofahrers in der Schießgrabenstraße. Gegen 21.00 Uhr fuhr der 18-Jährige in Fahrtrichtung Osten. Im Kurvenbereich verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam ins Schleudern und stieß gegen einen Ampelmasten. Bei dem Unfall wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Am Auto und Ampelmasten entstand ein ...

