Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlenes E-Bike wiedergefunden

Kaiserslautern (ots)

Eine 48-jährige Frau meldete sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizei, weil sie ihr gestohlenes E-Bike in der Straße "Am Altenhof" gefunden hatte. Das hochwertige Bike der Marke Cube war ihr Mitte April gestohlen worden. Das Rad stand in einem Fahrradständer und war mit zwei Ketten gesichert. Vor Ort konnte die Frau den Polizisten glaubwürdig beweisen, dass das Fahrrad ihr gehört. Mit Hilfe eines Bolzen- und eines Akkuschneiders lösten die Einsatzkräfte und die hinzugerufene Feuerwehr die Ketten und übergaben der 48-Jährigen das Pedelec. Die Ermittlungen zu dem Dieb laufen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell