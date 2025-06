Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter greift Mann an

Kaiserslautern (ots)

Ein bislang Unbekannter hat einen 66-jährigen Mann am Donnerstagmittag in der Glockenstraße attackiert. Der Senior war gegen 13:15 Uhr in der Straße unterwegs, als der Täter ihn von hinten gegen ein geparktes Auto stieß. Im Anschluss griff er sich die Brille des 66-Jährigen und versuchte, ihn zu provozieren, bis es zum Gerangel kam. Danach entfernte sich der Angreifer. Der Mann wird als ungefähr 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er ist circa 1,80 Meter groß und hat kurze, dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

