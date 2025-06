POL-PDKL: Unbekannte beschädigen Seitenscheibe eines Busses

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht einen Langfinger, der in der Straße "Rittersberg" ein Fahrrad gestohlen hatte. Nach den Angaben des Eigentümers hatte er das schwarze Trekkingrad der Marke "Kettler" am Mittwoch gegen 15 Uhr an einem Fahrradständer hinter einer Schule abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als er am Donnerstag gegen 14 Uhr wieder loswollte, bemerkte er, dass das Zweirad weg war, ...

