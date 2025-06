POL-PDKL: Streit zwischen Fahrradfahrer und Beifahrer endet mit Schlägen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich zwischen Dienstag und Mittwoch an einem Pkw in der Scheerstraße zu schaffen gemacht. Der Besitzer des grauen VWs ID 7 hatte seinen Wagen am Dienstag gegen 17 Uhr an der Straße abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 15 Uhr zurückkehrte, bemerkte er, dass die Mittelkonsole offen stand. Es fehlten der Fahrzeugschein, Ladekarten, Kaugummis und ein zweistelliger Betrag an ...

