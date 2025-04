Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen am Karfreitag in Aachen und der StädteRegion

Aachen/Baesweiler/Eschweiler (ots)

Bereits seit den Nachmittagsstunden des Gründonnerstags (17.04.2025) führte die Polizei Aachen verstärkte Verkehrskontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich durch. Die Überwachung unter dem Motto "Rot für Raser, Poser bzw. illegales Tuning" wurde am Folgetag, in der Szene auch "Carfreitag" genannt, fortgesetzt.

Insgesamt wurden an den beiden Tagen 407 Fahrzeuge kontrolliert. Bei durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen stellten die Einsatzkräfte 41 Verstöße fest. Spitzenreiter war ein Pkw-Fahrer in Eschweiler, der mit 142 km/h in einer 70er Zone unterwegs war. Fahrerbot und Punkte werden die Folge sein.

Bei Kontrollen in Aachen und Baesweiler mussten die Beamten vier Fahrzeuge sofort stilllegen, da aufgrund technischer Veränderungen die Fahrzeugsicherheit gefährdet war. Ein weiterer Pkw wurde zum Zweck einer weitergehenden technischen Untersuchung sichergestellt. Bei diesem Wagen lagen Veränderungen in der Fahrzeugsoftware vor. Im Zusammenhang mit diesen Kontrollen fanden die Beamten auch Rauschgift bei einem Fahrzeugführer in Setterich. Gegen ihn wird eine Anzeige gefertigt.

In Aachen fiel eine Frau gleich in zweierlei Hinsicht auf. Zum einen bestand für ihren E-Scooter, mit dem sie unterwegs war, kein Versicherungsschutz, zum anderen stand sie unter Drogeneinfluss. Auch bei einem Pkw-Fahrer, ebenfalls in Aachen, und einem Quad-Fahrer in Eschweiler stellten die Ordnungshüter die Einnahme von verbotenen Substanzen fest. Blutproben und eine Anzeige waren die Folge. In Aachen fiel den Beamten ein Auto auf, dessen angebrachten Kennzeichen eigentlich zu einem Wohnmobil gehörten. Da das Wohnmobil damals mitsamt Kennzeichen gestohlen wurde, stellten die Beamten den Pkw und die Kennzeichen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Die Aachener Polizei wird auch zukünftig mit ähnlichen Kontrollmaßnahmen aktiv sein. (And/kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell