POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Unfall mit drei Beteiligten

Lauterbach. Am Donnerstag (31.07.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 46-jährige Smart-Fahrerin aus Antriftal und ein 26-jähriger BMW-Fahrer aus Stelle in genannter Reihenfolge die Umgehungsstraße in Lauterbach aus Richtung Konrad-Adenauer-Platz kommend. An der Kreuzung Umgehungsstraße/ Friedrich-Struth-Straße wollte die Smart-Fahrerin nach links abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der BMW-Fahrer auf den vorrausfahrenden Smart auf, woraufhin dieser in den Gegenverkehr geschoben wurde und mit dem Opel einer 73-jährigen Fahrerin aus Lauterbach zusammenstieß. Der Fahrer des BMW verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Es entstand ein Sachschaden von rund 26.000 Euro. (Polizeistation Lauterbach)

Sattelauflieger kippt um

Friedewald. Am Donnerstag (31.07.), gegen 22.40 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Dresden mit seinem Sattelzug die Abfahrt der BAB 4 aus Richtung Eisenach kommend auf die B 62 in Richtung Friedewald. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte der Anhänger im dortigen Kreisverkehr während der Kurvenfahrt nach rechts um und kam seitlich auf der Fahrbahn zum Liegen. An der Zugmaschine, dem Auflieger sowie der Fahrbahn entstand ein Sachschaden von rund 27.000 Euro. Der Anhänger musste mittels Schwerlastkran durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (Polizeistation Bad Hersfeld)

