Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Werkzeug bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Robert-Bosch-Straße, Freitag, 27.06.2025, 03.12 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In der vergangenen Freitagnacht kam es in einer Tischlerei an der o.g. Örtlichkeit zu einem Einbruchsdiebstahl durch mindestens eine unbekannte Person. Mindestens eine bislang unbekannte Person näherte sich dem Tatobjekt und versuchte mittels unbekannten Hebelwerkzeug in das Innere der Firma zu gelangen. Der Versuch blieb jedoch ohne Erfolg. Zudem wurden mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen und das darin verstaute Werkzeug entwendet. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person vom Tatort in bisher unbekannte Richtung.

Der Entwendungsschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell