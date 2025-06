Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß Tierschutzgesetz

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Fasanenweg, dortiger Parkplatz. Zeitraum: Samstag, 28. Juni 2025, 14:45 Uhr bis 16:10 Uhr. Polizeibeamte vom PK Bad Gandersheim befreiten zwei Hunde aus einem sich teils in der Sonne geparkten PKW bei einer Außentemperatur von 28/30 Grad. Ein Zeuge gab an, dass sich die Hunde über einem längeren Zeitraum in dem PKW befanden ! Gegen den Tierhalter wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell