Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Haieshausen

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Haieshausen, Haieshausen Höhe Nr. 14. Zeit: Samstag, 28. Juni 2025, 22:00 Uhr bis Sonntag, 29. Juni 2025, 07:00 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Ortsdurchfahrt von Haieshausen und er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er eine dortbefindliche Grundstückseinfriedung / Grundstücksmauer touchierte und beschädigte. An der Grundstücksmauer entstand Sachschaden in Höhe von 200.- Euro und der nun Unfallflüchtige entfernte sich unerlaubt, es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel 05382 95390, wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu melden.

