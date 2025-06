Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, OT Katlenburg, Osteroder Straße, Samstag, 28.06.2025, 09:25 Uhr

Katlenburg-Lindau (sb) - Eine 74-Jährige aus Katlenburg befuhr mit ihrem Pkw den rechten Fahrstreifen der Osteroder Straße in Katlenburg, um anschließend nach rechts in die Northeimer Straße einzubiegen. Noch vor dem Abbiegen kam sie mit dem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch ein 88-Jähriger Fußgänger, ebenfalls aus Katlenburg stammend, leicht verletzt wurde. Nach dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger streifte der Pkw noch den Stromkasten der Ampelanlage sowie ein Verkehrsschild und kam anschließend im angrenzenden Blumenbeet zum Stehen. Der leichtverletzte Fußgänger und auch die Unfallverursacherin wurden mit den eingesetzten Rettungswagen ins Krankenhaus nach Northeim verbracht. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf zirka viertausend Euro und der Schaden an der Ampelanlage und dem Verkehrsschild auf zirka zweitausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell