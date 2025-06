Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg,

Bundesstraße 3 von Nörten-Hardenberg in Richtung Bovenden, Freitag, 27.06.2025, 14:05 Uhr,

Nörten-Hardenberg (Gro)

Am Freitag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Nörten-Hardenberg und Bovenden auf der Bundesstraße 3. Ein 55-Jähriger kam mit seinem Fahrzeug VW Passat in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Verursacher unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Aufgrund der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen wurde der 55-Jährige einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell