POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - Uslar, (go), Schützenweg, (Wohnhaus Nähe Grill), zwischen Montag, dem 23.06.2025, 15:00 Uhr und Mittwoch, dem 25.06.2025, 17:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses und entwendeten eine Angeltasche mit Zubehör. Der Wert beträgt ca. 2200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte ...

