Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Uslar (ots)

Uslar, (go), Lilienstraße/Ecke Karl-Ilse-Straße, (Parkplatz), zwischen Mittwoch, dem 25.06.2025, 19:30 Uhr und Donnerstag, dem 26.06.2025, 12:30 Uhr. Ein bislang unbekannter PKW Fahrer beschädigte auf unbekannte Weise das rechte Heck des PKW eines 36- jährigen aus Uslar und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW des 36- jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

