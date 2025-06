POL-NOM: Diebstahl-Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Billerbeck, Hauptstraße Nr. 16. Zeit: Freitag, 20. Juni 2025, 22:35 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem dunkelfarbenen PKW Mercedes Benz Limousine die Hauptstraße in Billerbeck in Fahrtrichtung Kreiensen und er kam dem Rechtsfahrgebot nicht nach, so dass ein 25-Jähriger Kreiensener mit seinem Gespann aus PKW und Anhänger ausweichen mußte. Bei ...

