Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Billerbeck, Hauptstraße Nr. 16. Zeit: Freitag, 20. Juni 2025, 22:35 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem dunkelfarbenen PKW Mercedes Benz Limousine die Hauptstraße in Billerbeck in Fahrtrichtung Kreiensen und er kam dem Rechtsfahrgebot nicht nach, so dass ein 25-Jähriger Kreiensener mit seinem Gespann aus PKW und Anhänger ausweichen mußte. Bei diesem Ausweichmanöver stieß der Kreiensener gegen die dortige Fahrbahnbegrenzung/Bordsteinkante und sein PKW wurde beschädigt. Der nun Unfallflüchtige Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den anderen Verkehrsteilnehmer zu kümmern bzw. es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim Tel. 05382 95390, zu melden. Aber auch an den Unfallverursacher/Beteiligten ergeht hiermit der Hinweis, sich bei der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim zu melden, um das Unfallgeschehen aufzuklären.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell