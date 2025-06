POL-NOM: Blaulicht-Action-Day 2025 in Einbeck - Hinweise zur Veranstaltung

Einbeck (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, 25.06.2025, 15:00 Uhr bis 17:15 Uhr Einbeck (mho) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es Mittwochnachmittag in Bad Gandersheim. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellten Pkw eines 39-jährigen Mannes aus Einbeck. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. Am Pkw entstand Sachschaden i.H.v. mindestens 250 ...

