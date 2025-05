Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal: Auto an Waldparkplatz aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Mossautal (ots)

Unbekannte hatten es am Samstagmittag (17.5.) auf ein Auto am Wanderparkplatz "Tränkfeldeiche" abgesehen und daraus Bargeld und mehrere Scheckkarten entwendet. Durch die Besitzerin war das blaue Fahrzeug zwischen 12.00 und 14.00 Uhr abgestellt worden. Erst als sie zu Hause ankam, bemerkte sie Aufbruchspuren an ihrem Kofferraum und das Fehlen ihres Portemonnaies.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Personen an dem blauen Fahrzeug bemerkt haben, sich beim Kommissariat 21/22 in Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu melden.

