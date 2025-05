Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Riedrode: Schwarzer BMW X6 (HP-RB134) entwendet

Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend (16.5.), 20 Uhr und Samstagmorgen (17.5.), 7 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen schwarzen BMW X6 gestohlen. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HP-RB 134 war in der Spessartstraße in Riedrode geparkt. Die Kriminellen verschafften sich derzeit auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Auto und suchten im Anschluss mit diesem in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern oder zum Verbleib des gestohlenen Autos werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell