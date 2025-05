Darmstadt (ots) - Kriminelle hatten es am Sonntagabend (18.5.) auf ein Mehrfamilienhaus in der Gräfenhäuser Straße abgesehen und dort mehrere Schmuckstücke entwendet. Zwischen 20.00 und 21.00 Uhr hatten sie ein gekipptes Fenster aufgehebelt und waren so in die Wohnung gelangt. Nachdem sie mehrere Behältnisse durchwühlt und den Schmuck an sich genommen hatten, ...

