Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wer hat Einbrecher bemerkt? Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es am Sonntagabend (18.5.) auf ein Mehrfamilienhaus in der Gräfenhäuser Straße abgesehen und dort mehrere Schmuckstücke entwendet. Zwischen 20.00 und 21.00 Uhr hatten sie ein gekipptes Fenster aufgehebelt und waren so in die Wohnung gelangt. Nachdem sie mehrere Behältnisse durchwühlt und den Schmuck an sich genommen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Fenster bei Abwesenheit gekippt zu lassen. Verschließen Sie sowohl ihre Fenster und Türen, wenn sie das Haus verlassen und bieten sie Einbrechern keine Möglichkeit.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 bei der Polizei in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell