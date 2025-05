Gernsheim (ots) - Eine 29-Jährige muss sich nach ihrer Festnahme in einem Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstands in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Frau aus Gernsheim wurde gegen 22.30 Uhr am Sonntagabend (18.5.) als randalierende Person in der Darmstädter Straße gemeldet. Eine alarmierte Streife der Polizeistation Gernsheim konnte sie ...

