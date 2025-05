Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zeuge gestoßen und mit Diebesgut geflüchtet

Wer hat etwas beobachtet?

Weiterstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stieß am Samstagabend (17.5.) einen Zeugen beiseite, welcher ihn bei einem Ladendiebstahl beobachtet hatte. Gegen 17.50 Uhr hatte der Unbekannte mehrere Kleidungsstücke aus einem Laden im Einkaufszentrum in der Gutenbergstraße an sich genommen und das Geschäft ohne zu zahlen verlassen. Als ihn daraufhin der Zeuge ansprach, stieß er ihn zur Seite, um in unbekannte Richtung zu flüchten.

Der schlanke Mann wird auf 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß geschätzt. Er hatte dunkle Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Trainingsanzug. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann ein osteuropäisches Aussehen.

Zeugen, die sich ebenfalls im oder um das Einkaufszentrum herum aufhielten und denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 42 bei der Polizei in Arheilgen, unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

