Weiterstadt (ots) - Auf mehrere Baumaschinen auf einem Recyclinghof hatten es zwei Täter am Sonntagmorgen (18.5.) abgesehen. Gegen 00:30 Uhr hatten sie den Zaun zum Gelände aufgebogen, um so auf das Gelände in der Straße "In den Löserbecken" zu gelangen. Sie hatten bereits mehrere Baumaschinen und Laptops zum Abtransport bereitgestellt, als eine Polizeistreife sie ...

mehr