Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Eine Fahrt, zwei Kollisionen

Heßheim (ots)

Am Samstag den 29.03.2025, um 12:00 Uhr, wurde der Polizei eine gerade stattgefundene Verkehrsunfallflucht, in der Lambsheimerstraße in Hessheim gemeldet. Kurz darauf ging eine weitere Meldung über eine zweite Verkehrsunfallflucht aus der Frankenthaler Straße in Hessheim, verursacht von dem gleichen PKW, ein. Durch die Polizei konnte die 60 - Jährige Frau aus Ludwigshafen am Rhein in ihrem Fahrzeug kontrolliert werden, als diese gerade mitten auf der Fahrbahn wendete. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte, kollidierte die Frau in der Lambsheimerstraße zunächst mit einem Poller, setzte ihre Fahrt fort, kam dann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Hauswand. Auch hier kam das Fahrzeug nicht zum Stillstand. Die Frau setzte erneut ihre Fahrt in Richtung Frankenthal fort. Die Streife konnte das Fahrzeug letztlich am Ortsaugang Hessheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei konnten keine Hinweise auf Drogen- oder Alkoholholkonsum festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Gründen der angenommenen Fahruntüchtigkeit dauern an. Die Dame wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nach der Fahrt nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell