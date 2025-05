Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbrecher werden durch Alarm vertrieben

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Einbrecher versuchten am frühen Samstagmorgen (17.5.), in ein Kinder- und Jugendhaus in "Vorm Anthaupt" einzudringen. Gegen 4:57 Uhr löste eine Alarmanlage aus, nachdem die Täter zuvor gewaltsam eine Tür geöffnet hatten, um ins Gebäude zu gelangen. Durch den Alarm wurden die Einbrecher ohne Beute in die Flucht geschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Kommissariat 21/22 aus Rüsselsheim ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell