Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Auf frischer Tat ertappt

14- und 18-Jähriger vorläufig festgenommen

Weiterstadt (ots)

Auf mehrere Baumaschinen auf einem Recyclinghof hatten es zwei Täter am Sonntagmorgen (18.5.) abgesehen. Gegen 00:30 Uhr hatten sie den Zaun zum Gelände aufgebogen, um so auf das Gelände in der Straße "In den Löserbecken" zu gelangen. Sie hatten bereits mehrere Baumaschinen und Laptops zum Abtransport bereitgestellt, als eine Polizeistreife sie stellte und vorläufig festnahm. Auf dem Polizeirevier mussten beide eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Im Anschluss wurde der 14-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergehen, der 18-Jährige konnte ebenfalls seinen Heimweg antreten.

