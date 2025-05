Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Missglückter Überholvorgang; Konflikt zweier Radfahrergruppen

Reinheim (ots)

Am Samstag (17.05.) gegen 18:30 Uhr kam es in Reinheim im Bereich "Am Sportzentrum" zu einem Vorfall zwischen zwei Gruppen von Fahrradfahrern. Während eine der Gruppen die andere überholte, stieß einer der überholenden Radfahrer einen anderen Radfahrer gegen die Schulter. Hierdurch stürzte dieser und brachte einen weiteren Radfahrer zu Fall. In Folge des Sturzes kam es zu leichten Verletzungen, sowie Sachschäden. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit.

Zeugen die den Vorfall bemerkt haben und sachdienliche Hinweise zu der überholenden Radfahrergruppierung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 63300 zu melden.

