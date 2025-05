Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: B45/Frau-Nauses: Kleinwagen kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

B45/Frau-Nauses (ots)

Eine 21-Jährige Erbacherin befuhr am Freitag (16.05.), gegen 13 Uhr, mit ihrem Opel die B45 von Höchst kommend in Fahrtrichtung Groß-Umstadt. Im Kurvenbereich, auf Höhe der Abfahrt nach Frau-Nauses, kam die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen überschlug sich anschließend und blieb hinter dem dortigen Wildschutzzaun liegen. Die junge Wagenlenkerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an ihrem Opel wird mit ca. 4000EUR beziffert. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

