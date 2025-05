POL-DA: Fürth: Wohnungseinbruch/Fünf Katzenbabys erbeutet - Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau/Trebur (ots) - Am Donnerstag (15.05.), in der Zeit zwischen 8.00 und 21.20 Uhr, ereignete sich in Trebur ein Wohnungseinbruch. Unbekannte verschafften sich gewaltsam über die Terrasse Zugang in ein Wohnhaus "Am Mittelpfad". Im Haus wurden anschließend mehrere Räume durchsucht. Die ungebetenen Besucher erbeuteten hierbei unter anderem Geld, Schmuck und ein Tablet. Zudem geriet zwischen Dienstagabend (13.05.) ...

