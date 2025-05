Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Trebur: Zwei Wohnungseinbrüche-Kripo ermittelt

Groß-Gerau/Trebur (ots)

Am Donnerstag (15.05.), in der Zeit zwischen 8.00 und 21.20 Uhr, ereignete sich in Trebur ein Wohnungseinbruch. Unbekannte verschafften sich gewaltsam über die Terrasse Zugang in ein Wohnhaus "Am Mittelpfad". Im Haus wurden anschließend mehrere Räume durchsucht. Die ungebetenen Besucher erbeuteten hierbei unter anderem Geld, Schmuck und ein Tablet.

Zudem geriet zwischen Dienstagabend (13.05.) und Donnerstagnachmittag (15.05.) ein Wohnhaus "Am Atzelberg" in Groß-Gerau in das Visier Krimineller. Hier versuchten die Täter die Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten aber mit ihrem Einbruchsversuch.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell