Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Alkoholisierte 29-Jährige beißt Polizeibeamten

Gernsheim (ots)

Eine 29-Jährige muss sich nach ihrer Festnahme in einem Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstands in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Frau aus Gernsheim wurde gegen 22.30 Uhr am Sonntagabend (18.5.) als randalierende Person in der Darmstädter Straße gemeldet. Eine alarmierte Streife der Polizeistation Gernsheim konnte sie noch vor Ort kontrollieren. Sie war stark alkoholisiert und kam einem Platzverweis mehrfach nicht nach, weshalb sie zu dessen Durchsetzung ins Gewahrsam gebracht werden sollte. Bei der Fahrt dorthin biss sie einen Polizeibeamten in den Arm und leistete anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auf der Wache musste sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte sie die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei.

