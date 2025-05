Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Wer hat etwas beobachtet?

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit von Samstag (17.5.) bis Sonntag (18.5.) haben Kriminelle mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden mindestens fünf Autos, die alle in der Flughafenstraße abgestellt waren, mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 22 Uhr am Samstagabend und 11 Uhr am nächsten Morgen eingegrenzt werden. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht abschließend fest. Es kann von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

